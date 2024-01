Saar-Polizei startet mit Neuorganisation Der Polizeipräsident im Saarland ist bald Geschichte

Die „schonungslose Bestandsaufnahme“, die Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) von seinen Fachleuten um Polizeichef Thorsten Weiler gefordert hatte, liegt seit September 2023 auf dem Tisch. Auf 127 Seiten hat die Arbeitsgruppe „Potentialanalyse“ in einer Fleißarbeit aufgelistet, was sich bei der Polizei im Saarland ändern soll und muss. Das Werk hat zwischenzeitlich den Segen des Ministerrates. Die Umsetzung der Vorschläge soll jetzt schrittweise – voraussichtlich bis zum zweiten Halbjahr 2024 – erfolgen. Dies ergibt sich aus einem Schreiben von Weiler an die Belegschaft. Der Mitarbeiterbrief liegt der SZ vor. Erste konkrete Schritte stehen ab April auf der Agenda.