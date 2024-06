Kritik an Verhalten der GdP „Unzulässige Wahlwerbung“ – Gericht erklärt Wahl der Frauenbeauftragten der Saar-Polizei für ungültig

Das Gericht bestätigte in seinem Urteil einen „Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften“. Im Gegensatz zur Wahl des Personalrates sei die Wahl der Frauenbeauftragten persönlichkeitsbezogen. Daher sei es einer Gewerkschaft nicht nur untersagt, eine bestimmte Kandidatin zur Wahl vorzuschlagen, sondern auch, eine bestimmte Kandidatin gerade in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Gewerkschaft zur Durchsetzung gewerkschaftlicher Ziele zu bewerben. Gleiches gelte für die Kandidatin selbst, die ihre Wahlwerbung an ihrer Person und an den mit dem Amt verbundenen Aufgaben zu orientieren habe.