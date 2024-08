24-Stunden-Dienststellen Einbrüche, Diebstähle – so reagiert Saar-Regierung auf Forderung nach mehr Polizei-Präsenz

Einbrüche in Privathäuser, Geschäfte und Rathäuser. Diebstähle am helllichten Tag. All das müsste in dem Ausmaß nicht sein, wenn die Polizei im Saarland schneller da wäre. Am besten rund um die Uhr direkt vor Ort. Mit der Polizeireform und damit verbundenen Einsparungen büßten aber einige Dienststellen ihren 24-Stunden-Dienst ein. Das möchten Bürgermeister betroffener Gemeinden rückgängig machen. Doch wie viel Erfolg verspricht ihre Forderung an die saarländische Landesregierung?