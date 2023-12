Aufruf der Gewerkschaften Streik im Saarland – Beschäftigte bei Polizei und Verwaltung gehen auf die Straße

Zunächst kommen die Teilnehmer an diesem Tag ab 9 Uhr am Haus der Gewerkschaften in Saarbrücken zusammen. Um 11 Uhr soll am Haus der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ein Protestmarsch zur Staatskanzlei starten. Gegen 12 Uhr ist auf dem dortigen Ludwigsplatz eine Kundgebung geplant.