„Keine Distanzierung, kein Eingreifen“ Polizei von FCS-Fans aufs Übelste beschimpft – Gewerkschaft macht Verein schwere Vorwürfe

Es war ein herrlicher Fußballabend am 6. Dezember 2023, als der 1. FC Saarbrücken den Bundesligisten Eintracht Frankfurt vor 16 000 Zuschauern mit 2:0 aus dem DFB-Pokal schoss. Die Polizisten, die bei dem Spiel eingesetzt waren, werden das Spiel allerdings nicht in besonders guter Erinnerung behalten: Im Fanblock der Ostkurve wurden große Banner mit den Aufschriften „Nique la police“ (Fick die Polizei) und „Polizia merda“ (Scheiß Polizei) hochgehalten. Und als in der Halbzeitpause über den Stadionlautsprecher der blau-schwarze Weihnachtsmarkt des „Fördervereins Virage Est“ beworben wurde, trauten die Polizisten ihren Ohren kaum: Eingeladen seien alle – außer Nazis und Polizisten.