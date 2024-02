Politischer Schlagabtausch und Hering Das planen die Parteien am Aschermittwoch im Saarland

Zum Abschluss des Karnevals im Saarland hauen die politischen Parteien noch einmal auf den Putz. Traditionell arbeiten sie sich am Aschermittwoch (14. Februar) mit spitzer Zunge am politischen Gegner ab und laden Bürgerinnen und Bürger zum Heringsessen ein. Mehrere Parteien haben sich zum Aschermittwochstreffen auch prominente Redner aus der Bundespartei eingeladen. Thematische Schwerpunkte der Reden sind die Kommunal- und Europawahlen in diesem Jahr.