Urteil des Europäischen Gerichtshofs : Erleichterung im Saarland über Aus für Pkw-Maut

Saarbrücken Der Europäische Gerichtshof hat die Pläne für eine Pkw-Maut in Deutschland gekippt. Die saarländische Politik wertet das Urteil positiv.

Politiker und Unternehmer im Saarland begrüßen einhellig die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die in Deutschland geplante Pkw-Maut zu stoppen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach am Dienstag von einer „guten Nachricht für das Saarland“. Als Grenzregion hätte man hierzulande ohnehin auf Sonderregelungen gepocht, um wirtschaftliche Nachteile für Pendler und den Einzelhandel zu verhindern. Die verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Sarah Gillen, machte aber deutlich, dass die CDU Saar nicht grundsätzlich gegen eine Pkw-Maut sei. Es sei „durchaus sinnvoll, auch ausländische Fahrer, die unsere Straßen nutzen, an den Kosten zu beteiligen“.