Großer Andrang bei Parlamentarischem Abend der SZ : Landespolitik zu Gast bei der Saarbrücker Zeitung

Saarbrücken Tagsüber verabschiedeten sie den Saarland-Pakt und debattierten im Landtag über das Gesetz für den Landessportverband für das Saarland (LSVS), am Abend ließen sie den Tag im Pressehaus der SZ in der Saarbrücker Eisenbahnstraße bei einem Glas Wein und kaltem Büfett ausklingen: Rund 200 Gäste waren der Einladung der Saarbrücker Zeitung zum Parlamentarischen Abend ins Pressehaus gefolgt.

„Im Mittelpunkt der Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung stand und steht immer das Saarland. Kaum eine deutsche Regionalzeitung verwendet für die Landespolitik-Berichterstattung so viel Personal und Platz. Dies wird auch in Zukunft so bleiben“, sagte SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst bei seiner Begrüßung. Trotz rückläufiger Auflagenzahlen erreiche die Saarbrücker Zeitung nach Analysen der werbetreibenden Wirtschaft täglich 468 000 Leser. Die Internetseite der SZ sei das führende Nachrichtenportal des Saarlandes mit aktuell 1,2 Millionen Unique Usern. „Genauso wie einen Viertligisten sollte man auch die gedruckte Zeitung nicht unterschätzen“, sagte Herbst in Anspielung auf den Sieg des 1. FC Saarbrücken gegen den Bundesligisten aus Köln.