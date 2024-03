Taurus-Affäre Pistorius gibt bekannt: Fehler von Saar-General ermöglichte Abhöraktion Putins

Ursprungsmeldung von 3. März: Der Vorgang schlägt international Wellen, bringt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Bedrängnis und wird als politisches Desaster eingeordnet. Und ein General aus dem Saarland befindet sich mittendrin. Nicht in Nohfelden, wo er geboren wurde und in der freiwilligen Feuerwehr diente und im Musikverein aktiv war, nicht in seinem Dienstsitz Berlin, sondern im fernen Singapur passierte Frank Gräfe das, was ihn wohl in seiner Bundeswehr-Karriere nicht mehr loslassen wird: Ein sensibles Gespräch, das er mit anderen Bundeswehr-Offizieren führte, erschüttert die deutsche Politik.