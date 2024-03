Taurus-Affäre Pistorius gibt bekannt: Fehler von Saar-General ermöglichte Abhöraktion Putins

Update vom 5. März, 12.31 Uhr: Das Verteidigungsministerium macht einen „individuellen Anwendungsfehler“ verantwortlich dafür, dass das Gespräch hochrangiger Bundeswehr-Offiziere über das Waffensystem Taurus von Russland abgehört werden konnte. Dieses Zwischenergebnis der Untersuchungen gab Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag in Berlin bekannt. Der Fehler gehe auf den Teilnehmer zurück, der von Singapur aus an dem Gespräch teilgenommen habe. Er habe sich über eine „nicht sichere Datenleitung“ eingewählt, also Mobilfunk oder WLAN. Aus Singapur war der saarländische Brigadegeneral Frank Gräfe zugeschaltet.