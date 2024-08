Große Herausforderungen Rund 42,6 Millionen Euro Schäden nach Pfingsthochwasser in Saar-Kommunen

Starker Dauerregen hatte am Pfingstwochenende in großen Teilen des Saarlands und in Rheinland-Pfalz Überflutungen ausgelöst. Die Kommunen sollten der Landesregierung bis zum 15. Juni eine Rückmeldung über die entstandenen Schäden geben. In Saarbrücken und dem dazugehörenden Regionalverband wurden beispielsweise weit über tausend Gebäude beschädigt. Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hatte kurz nach dem Hochwasser allein für Land- und Bundesstraßen saarlandweit mit einer vorläufigen Schadenshöhe von über 14 Millionen Euro gerechnet.