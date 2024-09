„Gibt eine ganze Reihe von Anwendungen“ Experte der Saar-Uni: Künstliche Intelligenz kann in Rathäusern künftig über Anträge entscheiden

Die saarländischen Städte und Gemeinden wollen in Zukunft verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Was kann KI in Rathäusern ausrichten, wo gibt es Risiken? Im Interview ordnet Peter Fettke, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes und Leiter einer Arbeitsgruppe am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken, die Diskussion ein. Eines seiner Forschungsgebiete ist der Einsatz von KI in öffentlichen Verwaltungen.