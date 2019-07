Aufsichtsrat greift in Homburg durch : Personelle Konsequenzen nach Missbrauchsfällen an Uniklinik

Saarbrücken/Homburg Der Aufsichtsrat lässt prüfen, ob der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie von seinen Pflichten entbunden werden kann.

Nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsverdachts an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums (UKS) in Homburg geht es jetzt um mögliche Konsequenzen – auch personelle. Der UKS-Aufsichtsrat lässt von der Rechtsaufsicht im Wissenschaftsministerium und vom Vorstand des UKS prüfen, „ob und ggf. auf welchem Weg der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie von seinen Pflichten zumindest hinsichtlich der Klinikleitung entbunden werden kann“. Dies beschloss das Kontrollgremium unter Vorsitz von Staatskanzlei-Chef Jürgen Lennartz (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung.