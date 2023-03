Fabian Laßotta ist neuer Landesvorsitzender der Jungen Union Saarland „Peinlich“ – neuer JU-Saar-Vorsitzender kritisiert Hinterbänkler-Rolle von Tobias Hans

Die Junge Union Saar wählte am Samstag in der Rosseltalhalle in Großrosseln einen neuen Landesvorsitzenden. In einer Kampfabstimmung setzte sich der 28-jährige Fabian Laßotta (im Bild) aus Sankt Ingbert mit 58 der 113 Delegiertenstimmen gegen Jonas Reiter, 27, Landtagsabgeordneter aus St. Wendel durch. Reiter erhielt 53 Stimmen.

Foto: BeckerBredel