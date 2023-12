Landesregierung zieht Konsequenzen Nach riesigem Rechenfehler bei CO₂-Daten – Landesregierung will Klimaschutzziele neu festlegen

Wann und wie das Gesetz angepasst werden soll, steht noch nicht fest. Zuvor will das Umweltministerium alle nun vorhandenen Daten analysieren und überprüfen. Dabei bremst das Umweltministerium erneut Erwartungen auf allzu hohe neue Klimaschutzziele aus. Es weist darauf hin, dass die nun neu veröffentlichen CO₂-Daten für die Jahre 2020 und 2021 „keineswegs repräsentativ“ seien. Diese Jahre seinen geprägt von der Coronapandemie und einer konjunkturellen Schwäche der Wirtschaft mit folglich geringem CO₂-Ausstoß. Zudem sei durch den Konjunktur-Aufschwung nach der Pandemie, die Steigerung der Produktion in der Stahlindustrie aber auch durch die wieder steigende Kohleverstromung in den saarländischen Kraftwerken (Bedingt durch den Energiepreisschock durch den Ukraine-Krieg) mit einem Anstieg der CO₂-Emissionen in den (noch nicht erfassten) Jahren 2022 und 2023 zu rechen.