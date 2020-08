Videoüberachung in Saarbrücken : Pech und Pannen bei Bouillons Prestigeprojekt

Videoüberachung in Saarbrücken

Die Videoüberwachung am Bahnhof in Saarbrücken. Foto: Tom Peterson

Saarbrücken Die Überwachungskameras hätten schon 2017 in Betrieb gehen sollen – so hatte es Innenminister Klaus Bouillon (CDU) angekündigt. Daraus wurde nichts. Eine kleine Chronik:

Herbst 2016: Aufgrund der Zunahme von Straftaten an bestimmten Orten in Saarbrücken sowie als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris und Brüssel starten die Vorbereitungen für die Videoüberwachung.

März 2017: Nach einem halben Jahr Vorplanung stellt Innenminister Bouillon die Ergebnisse der Projektgruppe „Videoüberwachung“ des Landespolizeipräsidiums vor. Das Konzept sieht vor, die zwei stärksten Gefahrenschwerpunkte in Saarbrücken, die Johanneskirche und den Platz vor dem Hauptbahnhof, in einem Feldversuch mit stationären Kameras zu überwachen. Ein Beginn der Überwachung sei ab August denkbar, kündigt Bouillon an.