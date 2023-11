Parteitag in St. Ingbert Saar-CDU will 24-Jährige am Samstag in neues Spitzenamt wählen

Die CDU im Saarland will bei ihrem Parteitag am Freitag und Samstag in der Rohrbachhalle in St. Ingbert die Weichen für den Kommunalwahlkampf stellen. Dazu werden die Delegierten Leitlinien für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 beraten und beschließen. Themen wie Bildung, Bauen und Sicherheit dürften dabei im Vordergrund stehen.