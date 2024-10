Minister Barke erwägt China-Reise Massive Zweifel – Saar-Politik besorgt über drohendes Aus für SVolt

Neue Negativ-Nachrichten über die Ansiedlung des Batterie-Herstellers SVolt in Eiweiler und Überherrn schlagen Wellen in der Landespolitik. Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) will „mit politischen und unternehmerischen Entscheidern reden“, um Klarheit über die Pläne des Batterieherstellers zu erhalten. Notfalls wolle er dafür „noch in diesem Jahr“ nach China reisen, wie es aus dem Wirtschaftsministerium heißt. Konkrete Termine gebe es noch nicht. CDU-Chef Stephan Toscani sagte vor der Presse in Saarbrücken, bei einem so wichtigen Thema wie SVolt müsse die Landesregierung offenlegen, was sie über die aktuellen Pläne wisse.