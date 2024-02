Interview im Deutschlandfunk Lafontaine berichtet von Sozialmissbrauch ukrainischer Flüchtlinge in Merzig – was ist dran?

Vor der bundesweiten Hörerschaft des Deutschlandfunks hat Oskar Lafontaine kürzlich von angeblichem Sozialmissbrauch ukrainischer Flüchtlinge in seiner Heimatstadt Merzig berichtet. Was ist dran? Rückblende: Seine Frau Sahra Wagenknecht hatte schon vor Monaten gesagt: „Wenn Ukrainer in ihre Heimat zurückfahren, dort faktisch leben, und nur herkommen, um die Leistung zu bekommen, dann stehen da große Fragezeichen.“