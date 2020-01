Neujahrsempfang der Saar-Linken : Lafontaine: „Klimaschutz wichtig, Frieden noch wichtiger"

Die atomare Bedrohung auf der Welt müsse beseitigt werden, forderte Lafontaine. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Beim Neujahrsempfang der Saar-Linken prangerte Oskar Lafontaine gewohnt kämpferisch Waffenexporte, Krieg und die atomare Bedrohung in der Welt an. Sicherheit in Europa gebe es nur mit Russland, rief der 76-Jährige.

Volles Haus beim Neujahrsempfang der Saar-Linken im Landtagsrestaurant, obwohl Oskar Lafontaine diesmal ohne Ehefrau Sarah Wagenknecht als Publikumsmagnet kam: Rund 200 Besucher, angefangen von der Leiterin des Katholischen Büros im Saarland, Katja Göbel, über viele Gewerkschafter, Politiker und andere Kirchenvertreter bis hin zu Schriftsteller Alfred Gulden und kostümierten Fastnachtern der Ottweiler Bürgergarde, versammelten sich dazu am Mittwochabend im Parlamentsgebäude.

Sie erlebten, wie der inzwischen 76-jährige „Oskar" zwar längst nicht mehr so keck-flott wie einst auf das Rednerpodium sprang, mit seiner gewohnt kämpferischen Rede für eine bessere Umwelt-, Friedens- und Sozialpolitik aber dennoch immer wieder Beifallsstürme im Publikum auslöste. „Waffenexporte und Krieg haben noch nie zu Frieden geführt", kritisierte Lafontaine die „enorme Propaganda und richtige Kriegshetze in unserem Land".

Die Repräsentanten der Kirchen und „erstmals auch Vertreter der CDU-Fraktion" beim Saar-Linken-Empfang begrüßte Lafontaine als selbst ernannter Verfechter des christlichen Lebens, weil er sich seit jeher gegen Krieg und Waffenexporte verpflichtet fühle. „Klimaschutz ist eine wirkliche Verpflichtung, aber wichtiger ist es, die atomare Bedrohung zu beseitigen", betonte der Linken-Fraktionschef: „Sicherheit in Europa kriegen wir nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland.“ Was man brauche, sei eine „Politik der guten Nachbarschaft".

Zur besseren Umwelt- und Klimapolitik forderte Lafontaine unter anderem ein völliges Plastikverbot mit Übergangsfristen, zur Bewältigung des wirtschaftlichen Umbruchs im Saarland eine besseres und sichereres soziales Netz für die betroffenen Beschäftigten. Zu seiner Regierungszeit seien Stahlarbeiter und Bergbaubeschäftigte besser abgesichert gewesen, meinte er.

Damit das Saarland wieder mehr wirtschaftlichen Anschluss an die anderen Bundesländer schaffe, müsse zudem die Investitionslücke von jährlich 300 Millionen Euro im Land ( „300 Euro pro Kopf") endlich beseitigt werden.