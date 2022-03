„Lassen Sie mich doch mal ausreden“ : Lafontaine streitet mit Röttgen über Russland – und maßregelt Moderatorin Maischberger

Am Mittwochabend war Oskar Lafontaine bei Sandra Maischberger zu Gast. Er stritt mit CDU-Politiker Norbert Röttgen unter anderem über die Frage, ob Joe Biden ein „Kriegsverbrecher“ sei – und kabbelte sich mit der Moderatorin.

Kurz vor der Landtagswahl im Saarland war der langjährige Parteivorsitzende Oskar Lafontaine aus der Linkspartei ausgetreten. Am Mittwoch, wenige Tage nach der Wahl, bei der die Linken den Einzug in den Landtag verpasst haben, war Lafontaine nun in der ARD-Talkshow „Maischberger - die Woche“ zu Gast.