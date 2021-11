Keine neue Liste bei Saar-Landtagswahl : Oskar Lafontaine beendet seine politische Karriere

Saarbrücken Der Fraktionschef der Saar-Linken, Oskar Lafontaine, hat das Ende seiner politischen Karriere verkündet. Er will bei der Landtagswahl im kommenden März nicht mehr mit eigener Liste antreten. Zuvor hatte der 78-Jährige die Parteispitze der Linken in Berlin kritisiert.

Der Fraktionschef der Linken im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, beendet seine politische Karriere. Auf eine entsprechende Frage der „Welt“ antwortete er schlicht mit: „Ja.“ Lafontaine kündigte an, bei der Landtagswahl im Saarland am 27. März 2022 nicht mit einer eigenen „Liste Lafontaine“ ins Rennen gehen zu wollen. „Ich trete nicht mehr an“, sagte er der in dem Interview. Bereits nach der Bundestagswahl Ende September hatte Lafontaine (78) erklärt, dass er bei der Landtagswahl nicht mehr für die Linken kandidieren werde.