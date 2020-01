Neuregelung im Bundestag : Organspende: SPD-Abgeordneter Petry bekennt sich zur Widerspruchslösung

Sollen sich Bürger für eine Organspende entscheiden oder soll jeder für eine Transplantation in Frage kommen, solange er nicht widerspricht? Foto: dpa/Marie Reichenbach

Saarbrücken/Berlin Soll jeder ein möglicher Organspender sein, solange er nicht widerspricht? Dafür hat sich der saarländische Bundestagsabgeordnete Christian Petry (SPD) vor der entscheidenden Abstimmung in Berlin ausgesprochen.

Am Donnerstag geht es im Parlament um zwei Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Organspende in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach führen eine Gruppe von Abgeordneten an, die eine doppelte Widerspruchslösung anstreben.