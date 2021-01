Linke und AfD wollen Senioren besser schützen : Opposition sieht keine Lösung in längerem Lockdown

Saarbrücken Die Oppositionsparteien im Saarland haben die Entscheidungen aus Berlin, den Lockdown fortzusetzen, kritisiert. „Der Endlos-Lockdown ist keine Lösung“ übertitelte die Linksfraktion im Landtag eine entsprechende Pressemitteilung.

Dies ist auch die Sorge der AfD-Landtagsfraktion. Sie schreibt in einer Pressemitteilung: „Die ,Mutter aller Lockdowns‘ steht uns bevor!“ Dabei seien „eine Langzeitstrategie und gezielte Maßnahmen vor Ort“ gefragt. Eine Verschärfung lehnt Fraktionschef Josef Dörr auch daher ab, da die Zahl der „Corona-Neuinfektionen sinke“. Er fordert die Landesregierung auf, „die Missstände in den Altenheimen sowie das Impfchaos zu beseitigen.“ Und: „Homeoffice darf nicht per Verordnung erzwungen werden. Das ist weltfremd und diktatorisch.“ Am Arbeitsplatz sollten kostenlose verteilte FFP2-Masken schützen.