Debatte im Landtag Opposition glaubt nicht an Erfolg des Saar-Schulbauprogramms – Minister will notfalls noch mehr Geld mobilisieren

Dies ließ die SPD nicht so stehen. „Es ärgert Sie, dass die CDU-Landesregierungen in den letzten 20 Jahren nichts Vergleichbares auf die Beine gestellt haben“, sagte SPD-Fraktionsvize Pascal Arweiler. Ähnlich klang Innenminister Jost, der die Glaubwürdigkeit der Oppositionsfraktion deshalb stark in Zweifel zog. Er sagte: „Verbaut doch erstmal das Geld, das wir jetzt zur Verfügung stellen.“ Wenn das Geld aufgebraucht sei, „gucken wir, wo es noch welches gibt“. Jost: „Ich bin mir sicher, dass wir auch noch das eine oder andere finden werden.“