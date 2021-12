Corona-Mutante verbreitet sich : „Alles andere als beruhigend“ – Gesundheitsministerin Bachmann warnt vor Omikron im Saarland

Saarbrücken Noch dominiert im Saarland die Delta-Variante des Coronavirus. Allerdings steigt die Zahl der Omikron-Variante. In einer Pressekonferenz der Gesundheitsministerin wurde am Morgen über die aktuelle Verbreitung der Variante informiert – und darüber, wie sich das Saarland auf die nächste Welle vorbereiten will.

Aktuell sind im Saarland 14 Fälle der Omikron-Variante nachgewiesen. Das sagte am Dienstag Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Weitere Verdachtsfälle seien in Klärung. „Das ist alles andere als beruhigend“, so Bachmann. „Wir müssen noch aufmerksamer sein. Wir wollen eine schnelle Verbreitung verhindern.“

In den kommenden Tagen werde das Ministerium mit den Gesundheitsämtern beraten, „wie wir gegebenenfalls die Absonderungsregeln ändern können“, sagte Staatssekretär Stephan Kolling (CDU). Patrik Lauer (SPD), Landrat Saarlouis und Präsident des saarländischen Landkreistags, betonte, dass im Bereich der Kontaktnachverfolgung das Personal nochmal aufgestockt werde. Amtshilfeanträge seien gestellt. „Wir stellen uns auf Omikron ein.“ In den Verwaltungen würden Kontakteinschränkungen verschärft. „Damit wir nicht ausfallen.“ Lauer glaubt auch, „dass wir dauerhaft Impfzentren brauchen werden. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.“

Was auf uns zukommen könnte, weiß der Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr, der sich mit seiner Arbeitsgruppe mit der Modellierung des Covid-19-Pandemiegeschehens beschäftigt. Außerdem der Homburger Virologe Dr. Jürgen Rissland. Beide beraten als Mitglieder einer Expertenkommission die Landesregierung. „Wir wissen, dass Omikron, eine höhere Übertragbarkeit hat als Delta“, sagte Lehr. Er erwartet starke Anstiege der Fälle – bundesweit. Auch wenn die Ausbreitung auch durch die strengeren 2G-Regeln erstmal gebremst wurde. Das sei im Saarland vorbildlich umgesetzt worden. Es gelte nun, die Kurve weiter abzuflachen. „Wir dürfen uns nicht ausruhen.“ Nachlässigkeit hätte „fatale Folgen“. Das zeigten Daten aus anderen Ländern weltweit.

„Wir müssen uns darauf einrichten, dass die Welle kommt“, sagte auch Virologe Dr. Rissland. Aber er sieht das Saarland gut darauf vorbereitet. „Ein riesengroßer Erfolg“ sei die Impfkampagne im Saarland, sagte Virologe Dr. Rissland. Durch die hohen Impfquoten „sind wir glimpflich davon gekommen im Vergleich zu Bayern oder Baden-Württemberg beispielsweise“. Werde weiter im „Schulterschluss“ agiert wie in den vergangenen Wochen und Monaten, so glaubt Rissland derzeit, dass man nicht mit dem „Allerschlimmsten“ rechnen müsse.