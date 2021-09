Heiße Phase des Bundestagswahlkampfes : Diese Top-Politiker kommen zum Wahlkampf ins Saarland

Saarbrücken Wenige Wochen vor der Bundestagswahl gilt es für die Parteien noch einmal, ihre Anhänger zu mobilisieren. Führende Parteivertreter kommen auf den letzten Metern des Wahlkampfs ins Saarland.

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl schicken die Bundesparteien ihre prominenten Spitzenpolitiker zum Wahlkampf ins Saarland. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz tritt am Donnerstag, 16. September, um 16 Uhr auf dem Kleinen Markt in Saarlouis auf. Von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist bislang kein Plan bekannt, das Saarland im Wahlkampf zu besuchen.

Die kleineren Parteien starten bereits in den nächsten Tagen mit hohem Besuch aus Berlin in die heiße Wahlkampf-Phase. Der AfD-Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat Tino Chrupalla tritt an diesem Samstag, 4. September, um 18 Uhr im Homburger Saalbau auf.