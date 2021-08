Corona-Impfung : Hier kann man sich zur Zeit ohne Termin im Saarland impfen lassen

Update Saarbrücken Im Saarland sind nun Sonderimpfungen in sechs Einkaufszentren möglich. Wo Sie sich jetzt ohne Anmeldung impfen lassen können, lesen Sie hier.

Das saarländische Gesundheitsministerium richtet drei weitere Impfstationen in Einkaufzentren ein. Wie das Ministerium der SZ bestätigte, werden ab Donnerstag, 29. Juli, Sonderimpfaktionen an folgenden weiteren Standorten stattfinden:

Die Sonderimpfaktionen an den neuen Standorte sind zunächst für zwei Wochen von montags bis samstags geplant. Verimpft werden dort laut Ministerium die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Auch eine Zweitimpfung ist in den Einkaufzentren möglich, unter der Voraussetzung, dass die Erstimpfung mindestens 21 Tage vor der Zweitimpfung liegt.

Die ersten Saar-Sonderimpfaktionen sind am 19. Juli gestartet und finden an folgenden Standorten bis einschließlich Samstag, 7. August statt:

Schlangen bei Corona-Impfungen mit Johnson&Johnson in Saarbrücken

Am Donnerstag startet der Impfbus des Landkreises Neunkirchen

Interessierte können sich vor Ort kurzfristig und ohne Termin eine Erstimpfung geben lassen. An den Standorten in Saarbrücken wird mit dem Impfstoff von Biontech geimpft werden, in Wadern mit Moderna und Johnson & Johnson.