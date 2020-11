Oberverwaltungsgericht weist Klagen ab : Fitnessstudios im Saarland bleiben geschlossen

Saarbrücken Das Oberverwaltungsgericht lehnt die Eilanträge mehrerer Fitnessstudios ab.

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat die Eilanträge mehrerer Inhaber von Fitnessstudios im Saarland auf Außervollzugsetzung der aktuellen Rechtsverordnung der Landesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Die Begründung der Saarlouiser Richter: Ziel der ergriffenen Maßnahmen sei es, den derzeit zu verzeichnenden exponentiellen Anstieg des Infektionsgeschehens auf eine wieder nachverfolgbare Größe zu senken, um so eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden.

Die Schließung von Fitnessstudios bzw. von Sport- und Freizeiteinrichtungen sei zur Erreichung dieses Ziels geeignet, denn sie trage zu der Kontaktreduzierung im Freizeitbereich bei. Vor allem sei durch die körperliche Anstrengung in geschlossenen Räumen „der verstärkte und weiterreichende Ausstoß von möglicherweise infektiösen Aerosolen konkret zu befürchten“. Die bestehenden Hygienekonzepte änderten nichts daran, dass in Fitnessstudios typischerweise eine größere Anzahl wechselnder Personen in geschlossenen Räumen zusammenkommen.