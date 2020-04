Oberverwaltungsgericht weist Klage zurück : Gastro-Betriebe scheitern mit Anträgen gegen Corona-Verordnung

Saarbrücken/Saarlouis Mit zwei Beschlüssen hat das Oberverwaltungsgericht Anträge von Gastronomiebetrieben gegen die jüngste Verordnung des Saarlandes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abgelehnt.

In dieser Allgemeinverfügung ist die vorläufige Schließung von Restaurants und Gaststätten bis zum 3. Mai angeordnet. Die beiden Antragssteller betreiben nach Gerichtsangaben die so genannte Innengastronomie in Kaufhäusern und argumentieren mit einer drohenden wirtschaftlichen Existenzvernichtung.