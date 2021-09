Quarantäne-Regeln an Schulen und Kitas : Kinder können sich ab sofort rückwirkend freitesten

Saarbrücken Kinder und enge Kontaktpersonen in Schulen und Kitas können sich nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten. Dazu braucht es einen PCR-Test. Die Möglichkeit gilt ab sofort und auch rückwirkend.

Es ist eine Vereinbarung, die keine Umwege über Wartezeiten oder eine neue Corona-Verordnung geht. Für enge Kontaktpersonen besteht die Möglichkeit, sich nach fünf Tagen per PCR-Test frei zu testen. Das gilt ab sofort, auch rückwirkend. Darauf haben sich am Dienstag das Gesundheits- und das Bildungsministerium mit Vertretern der Landkreise und des Regionalverbands verständigt. Es ging darum, den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom vergangenen Montag im Saarland umzusetzen. „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Kinder, Jugendliche und Schul-Beschäftige möglichst wenig von Quarantänen betroffen sind, wenn sie nachweislich nicht infiziert sind“, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit.

„Zusätzlich haben wir uns mit den Gesundheitsämtern darauf verständigt, einen freiwilligen PCR-Test nach 14 Tagen anzubieten“, erklärte Gesundheitsministern Monika Bachmann (CDU). Außerdem sollen Gesundheitsämter angesichts der bestehenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen nur noch Quarantänen für enge Kontaktpersonen anordnen. Das heißt im „direkten Nahfeld“ der infizierten Person. Geimpfte und Genesene werden in der Regel von Quarantänen ausgenommen, in Abhängigkeit von der jeweiligen Virus-Variante. Indem sich auf das Nahfeld der positiv Getesteten konzentriert werde, müssten weniger Personen in Quarantäne, was zu einer Erleichterung bei vielen Familien und zur Entlastung der Gesundheitsämter führe.

Nicht zuletzt sollen die Gesundheitsämter, die diese Umsetzung des Beschlusses mittragen, weiter eigenverantwortlich Einzelfall-Entscheidungen treffen. Beim Auftreten von Infektionsfällen in Kinderbetreuungseinrichtungen sollten die Behörden „mit Augenmaß und vor allem mit Blick auf die Belange der Kinder“ Quarantänemaßnahmen anordnen. „Dies bedeutet für den Bereich der Kindertagesstätten, dass wir den Trägern schriftlich eine Betreuung in geschlossenen Gruppen empfehlen, um zum einen die Anzahl der Kontaktpersonen zu reduzieren und zum zweiten den Betrieb der KiTa’s aufrecht zu erhalten“, wurde am Dienstagabend in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Ministerien und des Landkreistags Saarland mitgeteilt. Die „bestmögliche Aufrechterhaltung des Schulbetriebs und des Regelbetriebs in Betreuungseinrichtungen“ habe oberste Priorität.