Parteigericht urteilt gegen Völklinger NPD-Politiker NPD schließt Bundesvorsitzenden Frank Franz aus – warum der „mit einem Schmunzeln“ reagiert

Ein mit härtesten Bandagen geführter Machtkampf innerhalb der rechtsextremen NPD hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Das Landesschiedsgericht der NPD Saar hat den aus Völklingen stammenden Bundesvorsitzenden Frank Franz aus der Partei ausgeschlossen und wirft ihm „parteischädigendes Verhalten in außergewöhnlich hoher Ausprägung“ vor. So vermeldet es der NPD-Landesvorsitzende Otfried Best bei Facebook.