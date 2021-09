Millionen-Einbuße für Neunkirchen? : Neunkircher OB Jörg Aumann: „Die Empörung ist sehr, sehr groß“

Foto: Stadt Neunkirchen/Alexa Kirsch

Interview Neunkirchen Das Land will die Verteilung seiner finanziellen Zuweisungen an die Kommunen neu regeln. Großer Verlierer wäre der Landkreis Neunkirchen. Die Bürgermeister laufen Sturm. Wie der Neunkircher Oberbürgermeister das Schlimmste noch verhindern will.