Event mit Fokus auf Olympia in der Saarlandhalle Rehlinger lädt erstmals zum Neujahrsempfang – besondere Breakdance-Einlage geplant

Bei ihrem ersten Neujahrsempfang will Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sportlich auf das bevorstehende Jahr blicken. Die Olympischen Spiele werden zwar im benachbarten Frankreich ausgetragen. Das Saarland hofft aber nicht nur, Athleten an den Start schicken zu können, es baut auch auf die Strahlkraft des Events bis über die Landesgrenzen hinaus. Nur wenige Fahrstunden von Paris entfernt, bietet es sich etwa als Trainingsort an. Beim Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin werden die Gäste schon mal auf das Sportereignis eingestimmt. Eingeladen sind am 10. Januar unter anderem Menschen, die sich im Breiten- wie im Spitzensport im Saarland verdient gemacht haben.