Ministerpräsidentin Rehlinger kämpferisch beim Neujahrsempfang Saarland-Regierungschefin Rehlinger: „Wir schulden unseren Kindern Zukunft“

Saarbrücken · Ministerpräsidentin Anke Rhelinger (SPD) hat auf ihrem Neujahrsempfang am Mittwochabend in Saarbrücken Mut für die anstehende Transformation in der Saar-Wirtschaft gemacht. Rund 1600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Verbänden kamen in die Saarlandhalle und feierten.

10.01.2024 , 21:03 Uhr

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) gab sich bei ihrem Neujahrsempfang kämpferisch. Foto: BeckerBredel

Mittwochabend, Saarlandhalle, Saarbrücken: Viele sind da, die im Saarland Rang und Namen haben. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat zu ihrem ersten Neujahrsempfang eingeladen. 1600 Menschen stehen auf der Gästeliste. Nicht nur Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Kultur, sondern auch – und das betont Rehlinger am Abend immer wieder – eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern. Denn das Hofhalten mit der saarländischen Prominenz ist für Rehlinger nicht die Hauptsache. Ihr Motiv und Motto des Abends: den Menschen danken, die im Saarland in normalen wie in Krisenzeiten an allen Ecken und Enden helfen – den Ehrenamtlichen.