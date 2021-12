Scholz und Hans in Neujahrsansprachen : Politik macht Hoffnung auf ein besseres 2022

Berlin/Saarbrücken Auch die Neujahrsansprachen von Kanzler Scholz und Ministerpräsident Hans stehen im Zeichen der Pandemie – und einer Werbung für das Impfen.

Die Politik stimmt zum Jahreswechsel die Bürger auf eine weitere Kraftanstrengung in der Pandemie ein und macht zugleich Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus. In seiner ersten Neujahrsansprache als Bundeskanzler, die an Silvester ausgestrahlt wird (u.a. ZDF, 19.15 Uhr), appelliert Olaf Scholz (SPD): „Tun wir miteinander alles – aber auch wirklich alles – dafür, dass wir Corona im neuen Jahr endlich besiegen können.“ Die Regierung werde „schnell und entschlossen“ auf die neue Corona-Variante Omikron reagieren. Scholz fordert die Unentschlossenen und Zweifelnden eindringlich zur Impfung auf: „Das ist der Weg aus dieser Pandemie.“ Der Kanzler wendet sich in der Ansprache auch gegen die Klage, die Gesellschaft sei in der Pandemie gespalten. Das Land stehe zusammen. Scholz verspricht zudem, die 20er Jahre zu einem Jahrzehnt des Aufbruchs zu machen.