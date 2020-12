Neujahrsansprache von Ministerpräsident Tobias Hans : „Einen tief empfundenen Dank aussprechen“

SAARBRÜCKEN Ministerpräsident Tobias Hans lobt in seiner Neujahrsansprache den Zusammenhalt in der Coronakrise.

Gleichzeitig hat uns die Corona-Pandemie viel über uns selbst gelehrt. Wie diszipliniert und geduldig die Menschen unsere Einschränkungen mittragen; wie solidarisch die Menschen zusammenhalten; und mit welcher Hingabe viele Saarländerinnen und Saarländer an der Bewältigung der Pandemie mithelfen: All das erfüllt mich mit großer Bewunderung. Dafür möchte ich meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Dank an jene, die in unserem Gesundheitswesen nun schon seit Monaten fast Übermenschliches leisten. Dank an jede einzelne Person, die sich um die Menschen in ihrer Umgebung kümmert. Dank aber auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen – vor allem in den Städten und Gemeinden. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräten, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, Beigeordnete: Dass unsere staatlichen Stellen so gut funktionieren bei der Pandemie-Bekämpfung, das ist zu einem ganz großen Teil ihr Verdienst. Davon konnte ich mich vielfach auch vor Ort überzeugen. Wir können das kaum genug wertschätzen und anerkennen.