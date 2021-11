Mehr Zeit, mehr Personal, mehr Fortbildung : Gesetzesänderung soll die Qualität in Saar-Kitas verbessern

Saarbrücken Der Landtag des Saarlandes berät kommende Woche über einen Gesetzesentwurf, der die Kindertageseinrichtungen betrifft. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat am Dienstag die Eckpunkte vorgestellt.

Die Betreuung in den Kitas im Saarland verbessern – durch mehr Zeit, mehr Personal, höhere Qualifikation. Das ist das Ziel des neuen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsgesetzes (SEBBG), das das bisherige Saarländische Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz ablösen soll. Der Landtag wird kommende Woche in erster Lesung über die Novellierung beraten. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), aus deren Haus der Gesetzentwurf stammt, hat am Dienstag die Eckpunkte vorgestellt. „Uns geht es darum, in den Kindertageseinrichtungen das Recht auf Schutz, Teilhabe und eine bestmögliche individuelle Entwicklung weiter zu fördern“, sagte die Ministerin.

Die Ausbildung in den Einrichtungen soll gestärkt und das Personal entlastet werden. Die direkte Anleitung von angehenden Erzieherinnen und Erziehern durch erfahrene Kollegen soll durch Deputatstunden ausgeglichen werden. Die Personalzuweisung in den Einrichtungen selbst soll angepasst und klarer werden. Im Krippen-Bereich käme im Schnitt eine Fachkraft auf 3,9 Kinder, in den Kindergärten eine Fachkraft auf 9,6 Kinder. Die Realität aber sieht oft anders aus. Es gebe ein „Delta“, das das Gesetz nun schließen soll. Die Betriebserlaubnis für eine Kita stellt das Landesjugendamt aus. Sie ist gekoppelt an eine Personalmindestgrenze. Die beträgt derzeit zwei Fachkräfte pro Krippengruppe/pro fünf Tage die Woche/pro sechs Stunden am Tag. Das Ministerium will die maximale Förderung auf 2,7 Fachkräfte anheben. Im Kindergartenbereich soll der Schlüssel von 1,5 Fachkräfte auf zwei Fachkräfte steigen. Außerdem sollen „Hauswirtschaftskräfte und Auszubildende künftig nicht dem allgemeinen Personalschlüssel angerechnet werden“, erklärte Streichert-Clivot. Dagegen sollen die Einrichtungen künftig Kinderkrankenpfleger, Heilerziehungspfleger oder Sozialpädagogen anstellen können. Auch die Ausbildung von Fachkräften soll durch das neue Gesetz anerkannt werden.

Die Qualität in den Kitas soll auch dadurch gestärkt werden, dass verbindliche Vorgaben für die erforderlichen Qualifikationen der Einrichtungsleitung gemacht und Möglichkeiten zur Nachqualifizierung geschaffen werden. In einem ersten Schritt sollen Kita-Leiterinnen und -leiter künftig mindestens einen Bachelor-Abschluss im Bereich Sozialwesen vorweisen müssen, sagte Streichert-Clivot. Langfristig soll ein Masterabschluss nötig sein. Was Leiterinnen und Leiter angeht, die seit Jahren diese Position bekleiden und keinen akademischen Abschluss haben, erklärte die Ministerin: „In den individuellen Fällen werden wir ihre Leistunden natürlich anerkennen.“ Sorge über zu hohe Hürden oder eine Art „Über-Akademisierung“ macht sich Streichert-Clivot nicht. Gespräche mit Trägern und Verbänden hätten ergeben, dass eine solche Qualifikation hilfreich sei. Zumal die Anforderungen steigen würden. Der Betreuungsbedarf werde wachsen, auch die Dauer der Betreuung. „Der Trend geht bis zu zehn Stunden Betreuung am Tag“, sagte Streichert-Clivot. Die Einrichtungen würden immer größer. Denkbar seien Kitas mit 120 bis 150 Plätzen.

Die zusätzlichen Kosten, die für diese Maßnahmen auf das Land zukommen, beziffert die Ministerin mit rund 3,8 Millionen Euro jährlich: 2,5 Millionen Euro für die Freistellung der Ausbildenden und der Praxisanleiter, 800 000 Euro für den größeren Personalsschlüssel und rund eine halbe Million Euro für die Fort- und Weiterbildungen.

Die CDU-Fraktion im Saar-Landtag nannte das neue Kita-Gesetz am Dienstag „einen wichtigen Akzent hin zu einer Qualitätssteigerung in der Betreuung“, aber auch nur einen Anfang. Die Qualitätsverbesserung in Krippen und Kitas müsse in den kommenden Jahren „absolut im Vordergrund stehen“, so Bildungspolitiker Frank Wagner.