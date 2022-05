Saarländischer Landtag : Jusos dominieren: Neuer SPD-Fraktionsvorstand im Saarland gewählt

Saarbrücken Martina Holzner ist neue parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Wer jetzt außerdem für die neue SPD-Fraktion im Landtag sitzt.

Die SPD-Fraktion im saarländischen Landtag hat am Donnerstag ihren Fraktionsvorstand gewählt. Nach der bereits erfolgten Wahl des Fraktionsvorsitzenden Ulrich Commerçon wurde die Abgeordnete Martina Holzner, SPD-Kreisvorsitzende Merzig-Wadern, zur neuen parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt. Die 46-Jährige tritt damit die Nachfolge von Petra Berg an, die im Zuge der Kabinettsbildung zur Umwelt- und Justizministerin ernannt wurde.

Zur Wahl des neuen Fraktionsvorstandes erklärt der Fraktionsvorsitzende Commerçon: „Die SPD ist angetreten, um das Land in eine gute Zukunft zu führen. Unsere Fraktion wird in den kommenden Jahren mit einem starken und vielfältigen Team die Arbeit der Landesregierung begleiten und kontrollieren.“ Das Ziel sei, „die Saarländerinnen und Saarländer mit all ihren unterschiedlichen Hintergründen und Lebensrealitäten gut im Parlament zu vertreten und bei allen Herausforderungen des Strukturwandels mitzunehmen“. Commerçon erklärt, dass mit der Wahl des Fraktionsvorstandes „künftig auch jüngere Abgeordnete das Bild der Fraktion in der Öffentlichkeit prägen werden“.