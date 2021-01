Statistik des Gesundheitsministerium : Neuer Höchststand bei Zahl der Covid-Patienten auf saarländischen Intensivstationen

Bundesweit sinkt die Zahl der Intensivpatienten mit einer Covid-19-Erkrankung. Doch im Saarland wurde am Mittwoch ein neuer Höchststand erreicht.

Der leichte Abwärtstrend bei der Zahl der Neuninfektionszahlen ist auf den Intnsivstationen der saarländischen Krankenhäuser nicht zu spüren. Im Gegenteil: Dort wurde am Mittwoch ein neuer Höchststand bei der Belegung mit Covid-19-Patienten verzeichnet.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden aktuell 86 Patienten mit der Krankheit auf einer Intensivstation behandelt. Das sind vier mehr als der bisherige Höchststand, der am 29. Dezember 2020 und am 19. Januar 2021 erreicht worden war.

In der ersten Corona-Welle im Frühjahr lagen maximal 71 Covid-Patienten im Saarland gleichzeitig auf einer Intensivstation – und dies auch nur kurzzeitig im April, anschließend gingen die Zahlen recht schnell wieder runter. In der zweiten Welle aber hält die Belastung der Intensivstationen nun schon seit Wochen an.