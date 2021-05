Neue Verordnung ab morgen : Diese Corona-Lockerungen gelten im Saarland ab Pfingstmontag

Schwimmer ziehen ihre Bahnen. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Nachdem der Ministerrat am Freitag die neue Corona-Verordnung beschlossen hatte, treten die ersten Lockerungen am morgigen Montag in Kraft. Schon eine Woche später soll es noch mehr Lockerungen geben.

Die Saarländer können sich ab Pfingstmontag auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen freuen. So sind Besuche in Strandbädern und Freibädern wieder möglich. Auch Freizeitaktivitäten wie der Besuch eines Kletterparks sind für bis zu zehn Personen erlaubt. Und Musizieren und Singen, auch in Form von Chorproben und Blasinstrumentenunterricht, ist unter freiem Himmel wieder gestattet. Voraussetzung für all das ist ein tagesaktueller negativer Schnelltest. Vollständig Geimpfte und von Corona-Genesene sind von der Testpflicht befreit.

Die neuen Regeln hat die Landesregierung am Freitag in einer angepassten Corona-Verordnung beschlossen. Zudem wurden weitere Öffnungsschritte angekündigt, für den Fall, dass die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Dann darf ab dem 31. Mai die Innengastronomie wieder öffnen: Maximal zehn Personen (getestet, geimpft oder genesen) dürften dann an einem Tisch sitzen. Auch Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätze sollen wieder möglich sein, ebenso wie touristische Reisebus- und Schiffsreisen.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) erklärte die Beschlüsse mit den sinkenden Inzidenzwerten: „Die Infektionszahlen im Saarland sind derzeit erfreulicherweise allgemein rückläufig. Das liegt auch an dem disziplinierten Verhalten der Saarländerinnen und Saarländer. Mit Blick auf das Saarland-Modell konnten im heutigen Ministerrat weitere Lockerungen beschlossen werden.“

In fünf von sechs Landkreisen im Saarland sind die Regeln der Bundes-Notbremse bereits außer Kraft. Stattdessen greifen die milderen Vorschriften des Saarland-Modells. Das heißt: Außengastronomie, Kultur- und Sporteinrichtungen sind auf Grundlage von Corona-Tests geöffnet. Im Innenbereich dürfen sich fünf Personen ohne Test treffen, draußen können maximal zehn Personen mit Test oder Impfnachweis zusammenkommen.

Einzig in Saarlouis gilt aktuell noch nicht das Saarland-Modell. Bachmann wies am Freitag noch einmal ausdrücklich auf die Regelung hin: „Die Öffnungsmöglichkeiten gelten generell nur in Landkreisen mit einer stabilen 7-Tages-Inzidenz von unter 100. Daher möchte ich nochmals betonen: Liebe Saarländerinnen und Saarländer, nutzen Sie weiterhin rege unser breites Testangebot mit mittlerweile über 450 Teststellen im ganzen Saarland. Halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln. Der Weg aus der Pandemie gelingt uns nur gemeinsam.“ Damit das Saarland-Modell in Saarlouis wieder gelten kann, muss der Landkreis an fünf Werktagen in Folge eine Inzidenz von unter 100 aufweisen. Ausschlaggebend sind hierfür die Zahlen des Robert-Koch-Institutes.

Vergangene Woche hatte die Landesregierung zudem beschlossen, dass ab dem 31. Mai alle Schüler wieder komplett zum gemeinsamen Unterricht in die Klassenräume zurückkehren sollen - und der Wechselunterricht endet.