Ein Bundesland ist Ausreißer nach oben : Neue Studie: Im Saarland leben die wenigsten Corona-Leugner (mit Grafik)

Saarbrücken Im Saarland und in Rheinland-Pfalz scheint es deutschlandweit die wenigsten Corona-Leugner zu geben. Zu diesem Ergebnis kommen internationale Forscher in einer neuen Studie.

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz sind nur vier Prozent der Bevölkerung anfällig für Verschwörungsmythen zum Coronavirus. Das ergab eine Umfrage für die Denkfabrik dpart, die in Kooperation mit der privaten Jacobs University Bremen sowie den Unis in Lüneburg und Magdeburg entstand. Somit liegen das Saarland und Rheinland-Pfalz deutlich unter dem Bundesschnitt von neun Prozent.