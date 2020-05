Neue Corona-Verordnung : Was im Saarland bald wieder erlaubt ist

Saarbrücken Die neue Rechtsverordnung der Landesregierung tritt am Montag in Kraft. Ab dann gelten deutlich lockerere Kontaktbeschränkungen. Perspektivisch sind auch kleine Veranstaltungen wieder möglich.

Die konstant einstellige Zahl an Neuinfektionen im Saarland macht es möglich: Die Landesregierung lockert weiter die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Am Freitag verabschiedete der Ministerrat eine neue Rechtsverordnung, die am Montag in Kraft tritt und vorerst bis zum 14. Juni gültig ist. Fragen und Antworten zu den wichtigsten Änderungen – und zu den Einschränkungen, die weiterhin gelten: