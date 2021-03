Corona-Verordnung : Diese Corona-Regeln gelten ab morgen im Saarland

In den saarländischen Innenstädten, wie hier in Saarlouis, dürfen im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz ab Montag die Geschäftsinhaber weiterhin nur Kunden nach Terminvereinbarung in die Läden lassen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der saarländische Ministerrat hat eine neue Corona-Verordnung auf den Weg gebracht. Sie orientiert sich größtenteils an der Bund-Länder Vereinbarung. Es gibt aber auch ein paar Besonderheiten.

Es ist eine Enttäuschung auf Abruf für den saarländischen Einzelhandel. Denn bereits am Donnerstag hatte sich abgezeichnet, dass die Landesregierung bei dem Inzidenzwert, ab dem am Montag weitere Lockerungen des Corona-Lockdowns möglich sind, das gesamte Saarland als Maßstab nimmt und nicht die einzelnen Landkreise. Genau so steht es denn auch in der neuen Corona-Rechtsverordnung, die der saarländische Ministerrat am Freitagnachmittag beschlossen hat. Für den Einzelhandel bedeutet das: Die meisten Geschäfte dürfen Kunden weiterhin nur nach vorheriger Terminbuchung hereinlassen. Und auch nur einen pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche. Denn im Saarland liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb eine Woche bereits seit längerer Zeit über 50. Am Freitag lag er nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 61,3. Hätte der Ministerrat die einzelnen Landkreise als Bezugsgröße genommen, könnte wenigstens im Saarpfalz-Kreis der Einzelhandel Kunden ohne Terminabsprache empfangen, wo der Inzidenzwert am Freitag auf 45,1 fiel. Allerdings auch nur, wenn der Kreis über mehrere Tage unter dem Inzidenzwert von 50 liegen würde. Am Donnerstag hatte dieser Wert dort noch 55 betragen.