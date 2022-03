Eine Übersicht : Neue Corona-Verordnung im Saarland: Was ändert sich ab morgen, welche Regeln bleiben bestehen?

Saarbrücken Bund und Länder haben sich auf schrittweise Lockerungen der Corona-Regeln bis Mitte März geeignet. Am 4. März folgt Stufe zwei des Lockerungsplans. Was ab wann gilt.

Bund und Länder hatten sich auf die Rücknahme von Corona-Maßnahmen in drei Stufen bis zum Frühlingsbeginn am 20. März verständigt. Die Beschlüsse gelten auch für das Saarland. Die ersten Lockerungen sind bereits in Kraft getreten. Am 4. März kommen neue Öffnungsschritte hinzu. Was ab wann im Saarland gilt.