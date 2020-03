Neue Entnahme-Stellen : Neue Corona-Test-Zentren fürs Saarland stehen fest

Saarbrücken Nach dem Chaos in den drei Corona-Testzentren am Dienstag hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) jetzt neue Stationen benannt.

Wie KV-Chef Dr. Gunter Hauptmann der SZ mitteilte, gehen die Tests heute um 12 Uhr weiter – und zwar in der Alten Schmelz in St. Ingbert und der Sporthalle West in Dillingen. Die drei bisherigen Stationen in Saarbrücken, Dillingen und Neunkirchen sind geschlossen.