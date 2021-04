Neue Corona-Regeln im Saarland : Schon bald Testpflicht auch für Grundschüler

Saarbrücken Bei der Testpflicht, die ab Montag in Saar-Schulen startet, sind Grundschüler noch ausgenommen. Das soll sich ändern.

Die lange umstrittene Testpflicht an Schulen soll im Saarland auch auf Grundschulen ausgeweitet werden. Das beschloss am Samstag das Landeskabinett im Rahmen ihrer Verschärfung der Corona-Regeln. Nach SZ-Informationen soll die Pflicht nach den notwendigen Vorbereitungen ab übernächster Woche kommen. An den saarländischen Grundschulen werden derzeit zwar in der Regel zwei Tests pro Woche angeboten. Dieses Angebot wird aber bei weitem nicht von allen Schülern angenommen.