Corona-Testpflicht wird entschärft : Diese Lockerungen gelten im Saarland ab Freitag

Saarbrücken Ab Freitag gelten im Saarland neue Regeln bezüglich der Testpflicht bei privaten Treffen und vor dem Besuch der Außengastronomie.

Die Saarländer dürfen sich auf den nächsten Schritt in Richtung normales Leben freuen: Von diesem Freitag an entfällt die Testpflicht in der Außengastronomie. Auch bei privaten Treffen im Freien, die derzeit mit bis zu zehn Personen erlaubt sind, sind dann vorher keine Corona-Tests mehr nötig. Bislang war die Regel, dass man sich nur mit negativen Testergebnis draußen in Cafés und Restaurants setzen oder in größeren Gruppen treffen durfte.