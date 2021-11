Corona-News im Live-Ticker : Flächendeckende 2G-Regel, neue Schwellenwerte, Impfpflicht in Pflege: Das sind die Corona-Beschlüsse

Liveblog Saarbrücken Bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken sollen künftig einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen. Das haben Bund und Länder beschlossen. Künftig zählt die Hospitalisierungsinzidenz. Ab dem Wert 3 gilt 2G, bei 6 und 9 folgen weitere Maßnahmen. Alle Infos im Live-Ticker.

Bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken sollen nach dem Willen von Bund und Ländern einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten vereinbarten dafür am Donnerstag drei Stufen mit jeweils weitergehenden Beschränkungen, wie Merkel im Anschluss sagte.

Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick:

Konkret sollen die Länder bei Überschreiten eines Schwellenwertes von 3 flächendeckende Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G) etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie einführen - sofern nicht schon geschehen. Bei Überschreiten eines Werts von 6 sollen die Länder darüber hinausgehend in bestimmten Einrichtungen auch für Geimpfte und Genesene zusätzlich Testnachweise oder andere Maßnahmen vorschreiben (2G plus).

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 602 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. 54 273 Infektionen gibt es damit hierzulande seit Pandemie-Beginn insgesamt. Die Gesundheitsämter der Kreise registrierten vier weitere Todesfälle. 1092 Menschen starben insgesamt seit Beginn der Pandemie im Saarland an oder mit Covid-19. Die Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Sie wird am Donnerstag mit 251,9 bemessen.