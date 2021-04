Wahl der Präsidentin : Saar-Landtag wählt Annette Groh zur Präsidentin des Landesrechnungshofes

Saarbrücken Die 46-jährige Christdemokratin wird Nachfolgerin von Klaus Schmitt, der in den Ruhestand geht.

Am frühen Mittwochmorgen bestätigte nun der Landtag in geheimer Wahl die Personalentscheidung. 41 der 51 Abgeordneten haben abgestimmt, alle 41 Stimmen gingen an Groh. wurden abgeg Erstmals wird somit eine Frau an der Spitze der staatlichen Finanzkontrolle stehen. Voraussichtlich im Mai soll die 46-jährige Groh, promovierte Juristin, die bislang Leiterin der Wissenschaftsabteilung in der Staatskanzlei und CDU-Mitglied in Mandelbachtal ist, die Nachfolge von SPD-Mann Klaus Schmitt antreten. Der geht nach 24 Jahren im Rechnungshof und davon acht Jahre an der Spitze in den Ruhestand.